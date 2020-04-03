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حظر الفعاليات وحفلات الأعراس يشمل المخيمات الصحراوية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تمديد الحظر على إقامة الفعاليات وحفلات الأعراس في إمارة أبوظبي حتى إشعار آخر، بما في ذلك المنشآت السياحية، والنوادي الليلية والمطاعم السياحية. يأتي ذلك، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة المجتمع من خطر تفشي (كوفيد - 19).
كما مددت إيقاف مزاولة خدمات المخيمات الصحراوية والخدمات السياحية البحرية والبرية والمطاعم العائمة وجميع الفعاليات المصاحبة لها حتى إشعار آخر.
وسبق لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الإعلان عن التوقف المؤقت عن إقامة جميع الفعاليات وعمل النوادي الليلية في الإمارة وحفلات الأعراس بتاريخ 19 مارس 2020، حيث تولي دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أهمية كبرى لصحة المجتمع وسلامته، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي مستجدات بهذا الخصوص.
وأشارت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أنه سيتم تفتيش المنشآت الفندقية والسياحية والنوادي الليلية والمطاعم السياحية والمطاعم العائمة وجميع مرافقها من قبل مفتشي دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، حيث ستتخذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.

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