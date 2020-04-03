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موعد جديد لمعرض بكين للسيارات

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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد جديد لمعرض بكين للسيارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال منظمو معرض بكين للسيارات اليوم الجمعة إن المعرض الذي كان مقررا في أواخر أبريل /نيسان سينظم في الفترة بين 26 سبتمبر/ أيلول والخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وذلك بسبب تفشي وباء .
وتم إلغاء أو تأجيل العديد من معارض السيارات على مستوى العالم بسبب التفشي، بما في ذلك معارض ديترويت ونيويورك وجنيف وساو باولو.
وهذا الأسبوع، كشف منظمو معرض باريس الدولي للسيارات عن إلغاء المعرض كإجراء وقائي للحد من تزايد انتشار الفيروس.
وتقرر تأجيل معرض ديترويت الدولي للسيارات بالولايات المتحدة، لشهر يونيو/حزيران من عام 2021 المقبل.
وكان منظمو معرض بكين للسيارات قد أعلنوا مؤخراً أن هذا التجمع الكبير الذي كان يفترض أن ينظم من 21 إلى 30 أبريل/نيسان المقبل، سيتم تأجيله إلى أجل غير مسمى، قبل اعتماد الموعد الجديد في أواخر سبتمبر.

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