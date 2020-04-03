السعودية: تقديم توقيت منع التجول في عدد من المدن

أعلنت السعودية الجمعة عن إجراءات إضافية بهدف منع تفشي فيروس كورونا. وأفاد مسؤول في وزارة الداخلية بتقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصراً بدءًا من اليوم وحتى إشعار آخر.
وأوضح أنه يستثنى من ذلك الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها وفي أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.
وأكدت الداخلية السعودية أن هذا الإجراء يعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة، مهيبة بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.
وكانت الوزارة أعلنت أمس الخميس أيضاً، منع التجول في كافة أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدى 24 ساعة يومياً، مع استمرار منع الدخول إليهما أو الخروج منهما، حتى إشعار آخر.
كما تقرر منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية داخل الأحياء السكنية في مكة والمدينة عدا عمل الصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية ومحطات الوقود والخدمات البنكية.
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