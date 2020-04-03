تركيا تحيّد 10 إرهابيين في منطقة "نبع السلام"

أنقرة/ الخليج 365

حيّدت القوات الخاصة التركية 10 إرهابيين من منظمة "بي كا كا/ ي ب ك"، في منطقة عملية "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، الجمعة، إن عناصر المنظمة الإرهابية كانوا يستعدون لشن هجوم على "نبع السلام" من مناطقها الجنوبية.

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وأضافت "أبطالنا من قوات الكوماندوز نفذوا عملية ناجحة أخرى جنوب منطقة نبع السلام، ما أسفر عن تحييد 10 إرهابيين من المنظمة".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات؛ لتطهير المنطقة من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر ذاته، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.