اشتية يطالب إسرائيل بالإفراج "فورا" عن وزير شؤون القدس

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365



طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الجمعة، إسرائيل بالإفراج الفوري عن وزير شؤون القدس بحكومته فادي الهدمي.



وقال اشتية، عبر صفحته على فيسبوك إن "إسرائيل تستهدف من يعمل من أجل القدس وأهلها، حتى في هذه اللحظات الخطيرة التي نعمل فيها من أجل حفظ أرواح أبناء شعبنا من وباء كورونا".



وتابع "هذه المرة الرابعة التي يعتقل فيها الاحتلال الوزير الهدمي، فضلا عن التحقيق معه لمرات عدة".



وفي وقت سابق الجمعة، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي من منزله في بلدة الصوانة بالمدينة.



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وقال مكتب الوزير الفلسطيني في بيان عقب الحادث: "داهمت قوات كبيرة من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، صباح الجمعة، منزل الهدمي قبل اعتقاله بوحشية".

وبينما لم تصدر إسرائيل بيان يوضح أسباب الاعتقال التعسفي، رجح مسؤول في مكتب الوزير الفلسطيني للأناضول أن يكون للاعتقال علاقة بمحاولة مساعدة الفلسطينيين في مدينة القدس على منع انتشار فيروس كورونا بالمدينة المحتلة.



واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في العام 1967.

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