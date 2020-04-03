شكرا لقرائتكم خبر عن 5.8 مليون دولار منحة من البنك الدولى لإسناد الجهود الفلسطينية فى مواجهة "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك الدولى عن منحة قدرها 5.8 مليون دولار لإسناد جهود الحكومة الفلسطينية فى مواجهة تفشى فيروس "كورونا"، وإبطاء وتيرة انتشاره والحد منه، وتحسين العناية السريرية والكشف المبكر عن حالات الإصابة وتسجيلها تسجيلا صحيحا، كمدخلات لتقييم مخاطر الوباء والحد منها.

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وذكر البنك - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الجمعة - أنه وافق على عملية طارئة جديدة بقيمة خمسة ملايين دولار لمساعدة الضفة الغربية وقطاع غزة لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة المطلوبة لمواجهة جائحة كورونا كوفيد-19، وذلك بعد عملية إعادة تخصيص سابقة لمبلغ 800 ألف دولار، وافق عليها البنك فى مارس النصرم، كدعم فورى لوزارة الصحة الفلسطينية.



وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولى فى الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار: "نأمل فى أن تساعد تلك الاستجابة السريعة وزارة الصحة فى احتواء انتشار الفيروس وبالتالى الحد من آثاره الاقتصادية السلبية".



وبدأت مجموعة البنك الدولى تنفيذ حزمة تمويل سريع بقيمة 14 مليار دولار لتقوية تدابير التصدى لتفشى فيروس كورونا (كوفيد - 19) فى البلدان النامية، ولاختصار الوقت اللازم للتعافي، وتشتمل الاستجابة الفورية لتقديم التمويل والمشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية لمساعدة البلدان على مواجهة الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة.