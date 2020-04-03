شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل وزير شؤون القدس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وزير شؤون القدس فادى الهدمي، بعد مداهمة منزله فى بلدة الصوانة بالقدس المحتلة، واقتادته إلى مركز التحقيق، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن شرطة الاحتلال أقدمت على تكسير الأبواب الخارجية والداخلية للمنزل بصورة متعمدة، واستولت على مبلغ من المال بقيمة عشرة آلاف شيكل .
وأشارت إلى أن هذه هى المرة الرابعة التى تعتقل فيها قوات الاحتلال الإسرائيلى وزير شؤون القدس الهدمي، فضلا عن التحقيق معه لمرات عدة.
وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم ثلاثة منازل قيد الإنشاء في قرية رمانة غرب مدينة جنين، و ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وهدمت ثلاثة منازل قيد الانشاء، قرب جدار الفصل العنصري،مضيفة أن الاحتلال اخطر أربعة مواطنين بهدم منازلهم في قرية رمانة، بحجة البناء من دون ترخيص.
و أوضحت أن اثر ذلك اندلعت مواجهات بين الشبان وقوت الاحتلال، التي أطلقت القنابل المسيلة للدموع باتجاههم، ما أدى الى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل وزير شؤون القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.