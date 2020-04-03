الشرطة الإسرائيلية تعتقل وزير القدس الفلسطيني

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح الجمعة، وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي من منزله في بلدة الصوانة بالمدينة.

وقال مكتب الوزير الفلسطيني في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه للأناضول "داهمت قوات كبيرة من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، منزل وزير شؤون القدس فادي الهدمي قبل اعتقاله بوحشية ".

وأضاف"حاصرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال منزل وزير شؤون القدس في بلدة الصوانة ومن ثم اقدمت على تكسير الأبواب الخارجية والداخلية للمنزل بصورة متعمدة ، مستخدمة الكلاب بما في ذلك داخل منزل الوزير ومصادرة مبلغ من المال بقيمة عشرة الاف شيقل".

وتابع مكتب الوزير الفلسطيني"عاثت قوات الاحتلال فسادا في المنزل قبل اعتقال الوزير بوحشية واقتادته إلى مركز للتحقيق".

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ولفت إلى أنه "لم تفصح قوات الاحتلال عن سبب هذا الاعتداء الوحشي والاعتقال".

وهذه هي المرة الرابعة التي تعتقل فيها الشرطة الإسرائيلية وزير شؤون القدس الهدمي فضلا عن التحقيق معه لأكثر من مرة.

ورجح مسؤول في مكتب الوزير الفلسطيني للأناضول أن يكون للاعتقال علاقة بمحاولة مساعدة الفلسطينيين في مدينة القدس على منع انتشار فيروس كورونا بالمدينة المحتلة.

واحتلت اإسرائيل لقدس الشرقية في العام 1967.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.