تعرف على شروط تمديد فترة الإيفاد الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية

أصدرت وزارة التعليم تعميماً أوضّحت من خلاله شروط وضابط تمديد فترة الإيفاد الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية لعام 1442هـ.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي رغبةً بالتنظيم، وحرصاً من الوزارة على وضع معايير دقيقة لطلبات تمديد الإيفاد لشاغلي الوظائف التعليمية.

ولفت التعميم إلى ضرورة رفع البيانات للموفدين للفصل الدراسي الأول من 1442، عبر نظام فارس اعتباراً من تاريخ التعميم 9 شعبان 1441، إلى يوم الخميس 30 شعبان 1442، و تُرفع من قبل إدارات التعليم للإدارة العامة للإيفاد والابتعاث في موعد أقصاه 7 رمضان 1441.

وبينت الوزارة أن مدة التمديد فصلان دراسيان لمرحلة الدكتوراه، وفصل دراسي واحد لمرحلة الماجستير حسب ما تنص عليه الخطة الدراسية، مؤكدة على ضرورة رفع النماذج المطلوبة إلكترونياً بسبب الظروف الراهنة لجائحة كورونا.

وتضمنت ضوابط طلب التمديد ما يلي:

– أهمية ألا يسبق للموفد الحصول على تمديد

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– أن يكون الموفد في الفصل الأخير من المدة الممنوحة لإيفاده

– أن يكون مجموع ما درسه أقل من 4 فصول دراسية لموفد الماجستير، وأقل من 6 فصول دراسية لموفد الدكتوراه سواء بقرار إيفاد أو بمستند نظامي.

– ألا يكون التمديد بسبب تدني مستوى الموفد أو تغيير التخصص أو الجامعة دون قرار من الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث

– ألا يكون الموفد أخل بالخطة الدراسية المقررة له والمعتمدة في قرار الإيفاد

– ألا يكون قد باشر عمله أو تمتع بإجازة، باعتبار ذلك يلغي قرار الإيفاد

– أن يكون الموفد متميزاً في دراسته، ولديه توصية من قبل المشرف لحاجته التمديد.