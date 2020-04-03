شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 17 إصابة جديدة بكورونا ترفع إجمالى المصابين لـ 708 حالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت بيانات وزارة الصحة المغربية بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى المغرب وصل إلى 708 حالات.

ووفق الصحة المغربية، بلغ عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية "سلبية"، 2916 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد. ووصل عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب، إلى 31 حالة، وعدد الوفيات ثبت في عتبة 44 ضحية.

وأهابت الوزارة بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

ويفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس آذار حتى 20 أبريل نيسان من أجل مكافحة تفشي الوباء.

كما أتخذ عدة إجراءات اقتصادية واجتماعية لمساعدة الفئات الفقيرة والمتضررة من هذا الفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية.

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ومن ضمن الإجراءات صرف تعويضات عائلية للفئات الفقيرة والفئات التي فقدت وظائفها نتيجة حالة الطوارئ.

وقالت النيابة العامة المغربية اليوم الخميس إنها تابعت 4835 شخصا منذ بداية الطوارئ بسبب "خرق حالة الطوارئ الصحية"، وقدمت 334 منهم إلى المحكمة.

وأضافت أنها "في إطار التصدي للأخبار الزائفة"، فتحت 81 تحقيقا قضائيا، "تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية بحق 58 شخصا".