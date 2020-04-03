الفخفاخ: نعمل على إجلاء 2200 تونسي عالقين خارج البلاد

تونس/يامنة سالمي/الخليج 365

أعلن رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، أن بلاده تعمل على إجلاء 2200 من مواطنيها مازالوا عالقين خارج البلاد، وذلك في إطار التوقي من وباء كورونا المستجد(كوفيد-19).

جاء ذلك في حوار مع الفخفاخ، بثّه التلفزيون الرسمي التونسي، مساء الخميس.

وقال الفخفاخ إنه "سيتم في مرحلة أولى إجلاء 470 تونسيًا عبر الخطوط الجوية، و370 آخرين عبر البرّ (ليبيا والجزائر)، من جملة 2200 عالقين في الخارج، موزعين بين دول إفريقية وأوروبية، أما البقية سنحاول إجلاءهم قريبا".

وأضاف الفخفاخ أن "ألفا و25 تونسيا عادوا من الخارج مؤخرًا، وهم في الحجر الصحي الإجباري من جملة 18 ألفًا تقريبًا خضعوا للحجر".

من جهة أخرى، شدّد رئيس الوزراء على أن "كل الاستعدادات الصحية موجودة حال تفاقم الوضع الوبائي، وهذه الاستعدادات تشمل خاصة من هم بالصفوف الأولى لمقاومة الوباء على غرار الأطباء وموظفي قطاع الصحة والأمن والجيش وعمال النظافة".

وتابع "وصلنا إلى الآن إلى إجراء أكثر من 5 آلاف تحليل طبي للكشف عن الوباء، ويوم 10 أبريل/نيسان الجاري سنصل إلى إجراء بـ 10 آلاف تحليل".

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ولفت إلى أنه "سيتم استيراد 400 ألف تحليل سريع للكشف عن الوباء في حدود 10 أبريل، كما سيقع رفع عدد المخابر الطبية في عدّة مناطق داخل البلاد".

وتابع الفخفاخ "تم تجهيز 2500 غرفة جديدة للحجر الصحي الإجباري وتخصيص 4 آلاف مكان في مبيتات جامعية(سكن لطلاب الجامعات)؛ لإيواء المصابين، وسيكون لدينا في غضون أسبوع 10 آلاف شخص في الحجر الصحي الإجباري".

كما تم توفير مخزون يتكوّن من 20 ألف علبة من دواء الكلوروكين لمعالجة المرضى بالفيروس، وفق الفخفاخ

واعتبر رئيس الحكومة أنه "إلى حد الآن طريقتنا الاستباقية في مواجهة الوباء ناجعة تقدمنا بسرعة كبيرة ووصلنا إلى الحجر الشامل الذي بدأ يعطي النتيجة المطلوبة رغم أنه ليس بالشكل الذي نريد".

وذكّر الفخفاخ بجملة الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية الاستثنائية التي اتّخذتها حكومته، الأسبوع الماضي والتي ارتكزت على تخصيص اعتمادات بقيمة 2.5 مليار دينار(ما يعادل مليار دولار)؛ لتوفير مساعدات للفئات والقطاعات المتضرّرة جرّاء أزمة كورونا.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة التونسية، ارتفاع إجمالي المصابين إلى 455، بينهم 14 حالة وفاة.

وحتى مساء الخميس، اقترب عدد المصابين بكورونا من مليون حول العالم، توفي منهم أكثر من 51 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 210 آلاف آخرين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.