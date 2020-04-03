جهود صحة ينبع في مواجهة فايروس كورونا

ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفايروس #كورونا في محافظة ينبع ، نفذت صحة ينبع بإشراف ميداني يومي على مدار الساعة ،

من قبل المدير التنفيذي للمجمع الصحي بمحافظة ينبع الأستاذ عبدالرحمن بن صلاح الميلبي ،

ومدير مستشفى ينبع العام الأستاذ تركي بن عوده الثقفي

فقد تم تهيئة مستشفى ينبع العام بكافة التجهيزات البشرية والمعدات اللازمة لاستقبال الحالات على مدار الساعة والتأكد التام من جاهزية الطاقم الطبي والفني والإداري لهذه المهمة بجانب التعقيم الدوري لكافة إجزاء المستشفى حسب خطة مكافحة العدوى والطب الوقائي بالمستشفى ، وذلك ضمن تنفيذ خطة الإجراءات الاحترازية والوقائية لصحة ينبع من أجل سلامة المراجعين والعاملين للوقاية من فايروس كورونا كما تم وضع العديد من الارشادات على مداخل الطوارئ والعيادات وكافة الأقسام والمصاعد الكهربائية للحد من انتشار الفايروس.

ومن جانب آخر فقد تم تنفيذ العديد من المبادرات لتدريب المتسوقين وعمال الأسواق على كيفية غسل الأيدي والاحتياطات اللازمة عند التعامل مع المتسوقين وكيفية التعامل مع الأدوات والتدريب على آلية تعقيم الأسطح وعربات التسوق والتباعد بين الأفراد وعدم التجمع والازدحام وتنظيم الدخول والخروج وكافة الإجراءات الواجب اتخاذها بمثل هذه الحالات.

كما تم تدريب العاملين بصحة ينبع على الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع العاملين في المطاعم والمراكز التجارية وغيرها التي قد يظهر بها إصابة أحد العاملين سواء كانت الحالة إيجابية أو مشتبه بها أو مخالطة وتتم إجراءات الفحص والعزل أو الحجر الصحي حسب الحالة الصحية والتعامل مع كافة العاملين في الموقع بما يضمن سلامة الجميع.

كما قامت صحة ينبع بتوعية أفراد المجتمع على معرفة التدابير الوقائية لأفراد الأسرة في حال وجود حالة مشتبه بإصابتها بالفايروس أو حالة مؤكدة ؛ ولكن لا تحتاج إلى البقاء في المستشفى ، وذلك بمساعدة المريض على اتباع التعليمات الصحية ، وتناول الأدوية الموصوفة ، ومتابعة الحالة ، والاتصال بالجهات الصحية لتقديم المساعدة ، وعدم مخالطة المصاب ، والبقاء في غرفة أخرى ، ومنع الزيارات غير الضرورية ، والتأكد من تهوية المكان داخل المنزل ، وعدم مشاركة المريض أدواته الشخصية.

كما دعت صحة ينبع أخذ التعليمات من الجهات الصحية المعتمدة وعدم تصديق الشائعات التي تنشر بين أفراد المجتمع.