يوتيوب يطور ميزة جديدة لمنافسة "TikTok"

دبي - بواسطة محمد فارس © تطبيق TikTok" تطبيق TikTok"

كتب - عاصم الأنصاري:

تطور خدمة مشاركة الفيديو"يوتيوب"، والمملوكة لشركة جوجل الأمريكية، ميزة جديدة للفيديوهات القصيرة تسمى "Shorts"، وذلك في محاولة منها لمنافسة تطبيق "TikTok".

وستكون الميزة الجديدة موجودة داخل تطبيق يوتيوب، والتي تتيح للمستخدمين تحميل مقاطع فيديو قصيرة من داخل التطبيق، والاستفادة من الموسيقى المرخصة التي تمتلكها المنصة والموجودة في قائمة "YouTube Music".

ويمكن استخدام هذه الأغاني والموسيقى داخل مقاطع الفيديو، والاختيار من بين مجموعة مختارة من الموسيقى والأغاني والمقاطع الصوتية وغير ذلك، وإنشاء مقاطع فيديو باستخدام تلك الأصوات.

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وبحسب " NBC News"، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة يوتيوب، سوزان وجسيكي، تتطلع الشركة إلى الانتقال إلى ميزات الفيديو القصير، مضيفة: "الفيديوهات القصيرة للغاية بمدة زمنية لا تتجاوز 15 ثانية تعتبر مكانًا مثيرًا للاهتمام بالتأكيد لدخوله، وعلينا أن نفكر فيه".

وتابعت: "قدمنا ميزة القصص على يوتيوب وشاهدنا صناع المحتوى يتفاعلون مع القصص، ويشكل هذا مثالًا على المحتوى القصير، لذلك، سنواصل بالتأكيد الابتكار في جميع الأشكال المختلفة، من ضمنها الفيديوهات القصيرة".

وتخطط "يوتيوب" لإطلاق الميزة في وقت لاحق من العام الجاري.