شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تضيء معالمها باللون الأزرق احتفالا باليوم العالمى للتوحد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاءت إمارة دبى فى دولة الإمارات العربية، الليلة، معالمها البارزة باللون الأزرق، احتفالا باليوم العالمى للتوحد، الذى يوافق الثانى من أبريل سنويًا كما حددته هيئة الأمم المتحدة.





ونشر المكتب الإعلامى لحكومة دبى، عبر حسابه على تويتر، صورة معالم دبى وهى تتزين باللون الأزرق، صحبها بتعليق: "بالأزرق لأجلكم.. اليوم العالمى للتوحد".





يذكر أن العالم، أحيا أمس الخميس، اليوم العالمى للتوحد، حيث يركز الاحتفال هذا العام 2020 على موضوع "الانتقال إلى مرحلة البلوغ"، بهدف الانتباه إلى القضايا ذات الأهمية المتعلقة بالانتقال إلى مرحلة البلوغ، مثل أهمية المشاركة فى ثقافة الشباب وتقرير المصير المجتمعى وصنع القرار، والحصول على التعليم بعد الثانوى والعمل، والعيش المستقل، إن كونك شخصا بالغا يعنى عادة أن تصبح مشاركا كاملا ومتساويا فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لمجتمعك، ومع ذلك لا يزال الانتقال إلى مرحلة البلوغ يمثل تحديا كبيراً للأشخاص المصابين بالتوحد بسبب نقص الفرص والدعم المخصص لهذه المرحلة من حياتهم، ونتيجة لذلك فإن إنهاء الدراسة الثانوية عندما يميل التعليم والخدمات المدعومة الأخرى التى تقدمها بعض الحكومات إلى التوقف، غالباً ما يشبه "السقوط عن الهاوية"، ويلفت احتفال هذا العام إلى الانتباه إلى الحاجة إلى برامج مبتكرة مصممة لدعم الشباب المصابين بالتوحد للانتقال إلى مرحلة البلوغ ، وليصبحوا مشاركين كاملين فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، سواء كعوامل للتغيير أو كمستفيدين.





وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2007 بالإجماع يوم 2 أبريل بوصفه اليوم العالمى للتوعية بمرض التوحد (القرار 139/62) لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة على تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد حتى يتمكنوا من العيش حياة كاملة وذات مغزى كجزء لا يتجزأ من المجتمع. وجرى أول احتفال فى 2008.

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وتشمل اضطرابات طيف التوحد طائفة من الاعتلالات التى تتصف بضعف السلوك الاجتماعى والتواصل والمهارات اللغوية إلى حد ما وضيق نطاق أوجه الاهتمام والأنشطة التى ينفرد بها الشخص المعنى وتتسم بتكرارها. وتظهر اضطرابات طيف التوحد فى مرحلة الطفولة ولكنها تميل إلى الاستمرار فى فترة المراهقة وسن البلوغ. وفى معظم الحالات تظهر الاعتلالات فى أول خمس سنوات من العمر. وتندرج هذه الاعتلالات حالياً فى فئة اضطرابات النمو المتفشية ضمن فئة أعم هى الاضطرابات النفسية والسلوكية فى التصنيف الإحصائى الدولى للأمراض والمشاكل المتعلقة بالصحة.





واضطراب طيف التوحد مصطلح جامع يشمل اعتلالات من قبيل التوحد الطفلى والتوحد اللانمطى ومتلازمة أسبرغر. ويكون مستوى الأداء الذهنى متفاوتاً للغاية ويتراوح بين حالة الاختلال الشديد والمهارات المعرفية العليا. ويعانى الأشخاص المصابون باضطرابات طيف التوحد فى الغالب من اعتلالات أخرى مصاحبة تشمل الصرع والاكتئاب والقلق واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط.