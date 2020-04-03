دكتور الخلاوي : أثبتم للعالم وللوطن أنكم رجال مواقف

قدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمد بن جمال الخلاوي شكره وتقديره لكافة منسوبي صحة المدينة المنورة ومنسوبي وزارة الصحة لما يبذلونه في التصدي لجائحة كورونا هذه الأيام وما قدموه خلال شهر كامل من خدمات صحية وتوعوية وتنفيذ توجيهات القيادة العليا.

وقد قال الدكتور الخلاوي : أشكركم على بطولاتكم الرائعة وعلى تضحياتكم ، وقد أثبتم اليوم للعالم أجمع ولوطننا ولأهالينا وأحبابنا أنكم أهلًا للمسؤولية ، وضحيتم بالغالي والنفيس لمصلحة هذا الوطن ، شكرًا لكل ممارس وممارسة في شتى الميادين ، المتواجدون في غرف العزل في الطوارئ والعنيات المركزية ، وفي كافة المستشفيات والمراكز ونقاط الفرز وأذكركم أيها الأبطال بالاهتمام بأنفسكم والاستعداد للتدريب وأنكم أنتم رأس مال هذا الوطن ، وعليكم أيها الزملاء والزميلات أخذ كافة الاحتياطات والاحترازات في مثل هذه الأحداث ، كما أحب أن أذكركم بأن العمل في منظمة الصحة يكون بروح الفريق الواحد ، والعاملين في وزارة الصحة هم المتواجدين في الميدان ، ويجب علينا أن نعمل جنبًا إلى جنب لخدمة وحماية هذا الوطن ، وأنا فخور وممتن كثيرًا بما شاهدته من عطاء وعمل دون كلل أو ملل من منسوبي صحة المدينة المنورة ، وهذا يندرج على كافة منسوبي وزارة الصحة في المملكة بناءً على التوجيهات السديدة التي أصدرها ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان -حفظه الله- بالاهتمام بصحة المواطن والمقيم.