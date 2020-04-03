صحة المدينة المنورة تنفي الشائعات

صرح الأستاذ مؤيد أبو عنق المتحدث الرسمي لصحة المدينة المنورة لـــ”صحيفة الخليج الإلكترونية” بأنه

لا صحة لما يتم تداوله عن وجود تغييرات إدارية صحية في منطقة المدينة المنورة

كما دعى “أبو عنق” الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

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