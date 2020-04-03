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شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 63 منشأة مخالفة للإجراءات الوقائية في الرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت أمانة منطقة الرياض، إغلاق 63 منشأة مخالفة للإجراءات الوقائية خلال الـ٧٢ ساعة الماضية، وطُبقت بحقها الغرامات بحدها الأعلى، وأحيل ملاكها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم حيالهم.
وأوضحت الأمانة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أن ذلك يأتي ضمن إجراءات الرقابة اليوميّة المشددة لضمان امتثال المنشآت لقرارات الإغلاق الاحترازي من كورونا.
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