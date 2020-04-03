شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تمدد إغلاق المدارس والجامعات للحد من انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت موريتانيا تمديد تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات إلى نهاية شهر إبريل الجارى، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وزارة التعليم الموريتانية - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية الخميس- أن تعليق الدروس بسبب انتشار فيروس كورونا سيستمر إلى غاية الثلاثين من الشهر الجاري.

وكانت الحكومة الموريتانية قد علقت الشهر الماضي الدراسة حتى الخامس من إبريل الجاري قبل أن تتخذ إجراءات للحد من انتشار الوباء.

وأغلقت موريتانيا المجال الجوي والمعابر الحديدة وفرضت نظام حظر التجول من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، كما أغلقت الأسواق، وقلصت من العمال غير الضروريين، كما ألغت كل الأنشطة الثقافية.

وسجلت موريتانيا ست حالات من الفيروس توفي واحدة وشفي اثنان ويواصل الثلاثة الباقون تلقي العلاج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موريتانيا تمدد إغلاق المدارس والجامعات للحد من انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.