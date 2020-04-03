"الوفاق الليبية": مقتل 20 من "مليشيات" حفتر خلال ضربة جوية

وليد عبد الله / الاناضول

أعلنت قوات حكومة "الوفاق الوطني" الليبية المعترف بها دوليًا، أن ضربة جوية لقواتها استهدفت تمركزات لمليشيات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، بمحيط بسرت(شمال شرق) وأدت لمقتل أكثر من 20 من قواته.

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها مصطفى المجعي الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" للأناضول الخميس، حيث أوضح أن الضربة استهدفت تمركز للآليات والأفراد لمليشيات حفتر بمنطقة الوشكة.

وأضاف المجعي موضحًا أن "تلك التمركزات ربما كانت استعدادًا من مليشيات حفتر للهجوم على منطقة ابوقرين شرقي مصراتة"، مشددًا على قوة الضربة الجوية التي وجهت لها من قوات الوفاق.

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واشار المجعي إلى أن "عدد الأفراد الذين قتلوا خلال القصف بحسب الإحصائيات يفوق 20 وعدد الآليات التي تضررت يفوق 15آلية مسلحة، حيث كانت الضربة الجوية مباغتة للمليشيات".

ورغم إعلانها، في 21 مارس/آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، إلا أن ميليشيات حفتر، تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة".

وردا على ذلك، أطلقت حكومة "الوفاق"، المعترف بها دوليا، عملية "عاصفة السلام" العسكرية، في 25 مارس الماضي.

وتنتهك قوات حفتر، بوتيرة يومية، وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على طرابلس، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.