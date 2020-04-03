المغرب..إحالة 334 للمحاكمة بتهمة "خرق حظر التجوال"

الرباط/تاج الدين العبدلاوي/الخليج 365



أعلنت السلطات المغربية، الخميس، إحالة 334 شخصا إلى المحاكمة، لـ"خرقهم حظر التجوال"، التي أعلنتها البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.



وقالت رئاسة النيابة العامة في المغرب، في بيان لها، إن "النيابات العامة في محاكم المغرب تابعت ما مجموعه 4835 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية (حظر التجوال)".



وأضافت أنها أحالت 334 شخصا من الذين خرقوا حظر التجوال إلى المحاكمة "في حالة اعتقال".



وأشارت إلى أن المحاكم أصدرت في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين (لم تذكر عددهم)، أحكاما بالسجن إلى جانب دفع غرامات مالية.

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كان المغرب فرض حظر تجوال ليلي أواخر مارس/آذار الماضي يستمر حتى 20 أبريل/نيسان الجاري في إطار إجراءات مكافحة "كورونا".



ومساء الخميس، أعلنت وزارة الصحة المغربية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 708 إصابة، من بينهم 44 وفاة.

وفي 3 مارس، أعلنت الصحة المغربية، تسجيل أول إصابة بالفيروس لمواطن مقيم بإيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء.

وإجمالاً، تجاوز عدد المصابين بكورونا مليون شخصا حول العالم، توفي منهم نحو 51 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 210 آلاف





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