ليبيا تعلن أول وفاة بكورونا

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا (حكومي)، مساء الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في البلاد.



وقال المركز، التابع لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، في بيان، إنه تسلم عينة أخذت من امرأة بعد وفاتها تبلغ من العمر (85 عاما)، وبعد إجراء فحص فيروس كورونا لها، تبين أنها مصابة.



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وأضاف أن "هذه أول حالة وفاة تسجل في البلاد بسبب كورونا".



وبتسجيل حالة الوفاة هذه يصبح إجمالي ضحايا كورونا في ليبيا، 11 إصابة بينهم حالة وفاة واحدة، وحالة تعافي، حسب بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمرض.



وحتى مساء الخميس، بلغت إصابات كورونا حول العالم نحو مليون و10 آلاف، توفي منهم قرابة 53 ألفا، فيما تعافى حوالي 213 ألفا.

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