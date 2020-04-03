تونس.. افتتاح مركز نداء لنجدة مرضى "كورونا"

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

افتتحت وزارة الصحة التونسية، الخميس، مركز نداء جديد لنجدة مرضى فيروس كورونا، في العاصمة تونس؛لتلبية طلبات المساعدة المتزايدة جراء انتشار الوباء.

وفي تصريح للأناضول، قال منير دغفوس، رئيس مركز الطوارئ بالشمال الشرقي للبلاد، إن "القسم يوجد في الرابطة (منطقة بالعاصمة)، في الأصل هناك 6 خطوط مجمعة، ولنا طاقم يتلقى المكالمات على مدار اليوم".

وأضاف دغفوس: "مع ارتفاع عدد المكالمات 150 مرة؛ ضاعفنا الطاقة الاستيعابية بـ60 خطا مجمعا".

وتابع: "حالياً هناك طلبة طب متطوعون والهلال الأحمر، يساعدوننا في تلقي المكالمات".

ووفق مراسل الخليج 365، حضر افتتاح المركز الجديد وزير الصحة عبد اللطيف المكي، وتوجه بالشكر لبلدية تونس التي شاركت بتوفير المقرّ.

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وقالت رئيسة بلدية العاصمة، سعاد عبد الرحيم: "رصدنا تأخرا في استجابة طالبي النجدة من مصابي كورونا، فقررنا دعم ومساندة المجهود الوطني".

وأضافت، في تصريحات للأناضول: "دورنا كبلدية هو تقريب الخدمات وطمأنة الناس، ولنا طبيبة نفسانية هنا للرد على الناس وطمأنتهم"، مؤكدة أن "هناك هلع من كوفيد 19(كورونا)".

من جانبها، قالت عبير مديني، طبيبة إنعاش بقسم طوارئ مستشفى الرابطة: "كل يوم نتلقى اتصالات، وبعد طرح أسئلتنا نقرر التوجه لرفع العينات بعد ارتداء الأقنعة وملابس الوقاية".

ولفتت، للأناضول، إلى أن "أي طبيب في هذه الفترة يواجه أعباء عمل أكثر من غيره، والجميع مجند ونعمل على مدار اليوم".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الصحة التونسية، في بيان، ارتفاع إجمالي المصابين إلى 455، بينهم 14 حالة وفاة.

وإجمالا، تخطت إصابات كورونا حاجز المليون حول العالم، توفي منهم أكثر من 51 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 210 آلاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.