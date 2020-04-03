المغرب.. إقامة أول مستشفى عسكري ميداني لمواجهة كورونا

الرباط/ أحمد بن الطاهر/ الخليج 365

أعلن المغرب مساء الخميس، الإنتهاء من إقامة أول مستشفى عسكري ميداني متكامل لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.

جاء ذلك في تغريدة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عبر حسابه على "تويتر".

وقال العثماني إن "المستشفى العسكري الميداني، الكائن بمدينة بن سليمان (غرب)، يضم 160 سريرًا، وتم إحداثه، في إطار جهود القوات المسلحة الملكية لمكافحة ‎كورونا".

وتابع: "سيتم الانتهاء من إقامة مستشفيات ميدانية أخرى بمناطق متفرقة من ‎المغرب".

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وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الصحة المغربية، ارتفاع إجمالي الوفيات بكورونا إلى 44 إثر تسجيل 7 حالات خلال آخر 24 ساعة.

وقال مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، في تصريح صحفي، نقلته القناة المغربية الرسمية، إن عدد المصابين بالفيروس بلغ 691، عقب تسجيل 49 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضاف أن البلاد سجلت خلال المدة ذاتها 7 وفيات جديدة رفعت العدد الإجمالي إلى 44.

كما أعلن شفاء 4 حالات جديدة من الفيروس ليرتفع عدد المتعافين إلى 30.

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد المصابين بكورونا مليون شخصا حول العالم، توفي منهم نحو 53 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 210 آلاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.