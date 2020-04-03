مصر.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 865 بينها 58 وفاة

إسطنبول / الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الخميس، ارتفاع وفيات كورونا إلى 58 بعد تسجيل 6 حالات.
وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي عدد الإصابات الجديدة بالفيروس بلغت 86 شخصا جميعهم مصريين، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 865 شخصا.
وتعد هذه هي أكبر حصيلة يومية للإصابات منذ الإعلان عن اكتشاف فيروس كورونا بمصر.
وأوضح البيان أن إجمالي الإصابات بينها 58 وفاة و201 حالة تعافي.
وفي وقت سابق الخميس، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 850، قبل أن تعلن وزارة الصحة عن ارتفاع أعداد المصابين إلى 865.
وفي 14 فبراير/شباط الماضي، أعلنت مصر عن أول إصابة بالفيروس، كما اتخذت إجراءات احترازية للحد من انتشاره، كتعليق الدراسة، ومنع الصلوات وصلاة الجماعة في المساجد، وفرض حظر تجوال جزئي.
وحتى مساء الخميس، تخطت إصابات كورونا حاجز المليون شخص حول العالم، توفي منهم أكثر من 51 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 210 آلاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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