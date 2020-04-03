شرطة منطقة المدينة المنورة لــ”الخليج” التنقل بين المناطق لأصحاب الظروف الاستثنائية والطارئة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، الرائد حسين القحطاني لصحيفة الخليج اﻹلكترونية بأن‏الأمن العام دشن خدمة التقدم بطلبات التنقل بين المناطق لأصحاب الظروف الاستثنائية والطارئة من خلال الموقع الالكتروني :‏⁦ ‪tanaqul.ecloud.sa/login‬⁩

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