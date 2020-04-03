الزري: لا مخالفات للمركبات خلال وقت «التقييد» في الشارقة حتى الآن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة : محمود محسن

أكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أنه منذ تفعيل عمل الرادارات بالإمارة، لرصد مخالفي إجراءات تقييد الحركة المرورية، خلال برنامج التعقيم الوطني، ما بين الساعة 8 مساءً وحتى 6 صباحاً، لم تحرر أي مخالفة بحق المركبات التي «صورها» الرادار، وأنه يجري تصنيف الأعداد المسجلة، بحسب طبيعة أعمالهم وأسباب تواجدهم خلال تلك الفترة.

وأوضح أن الأعداد المرصودة من قبل الرادارات حتى اللحظة، ليست لأفراد، بل لأعداد المركبات التي قد يتكرر تسجيلها في حال مرورها أكثر من مرة على رادارات مختلفة، مبيناً أن الرادارات رصدت كذلك مركبات تابعة للشرطة وأخرى للبلدية ولشركة بيئة ومركبات الأجرة، وغيرها من الفرق المشاركة في برنامج التعقيم الوطني، والتي تصادف مرورها أمام الرادار أثناء فترة تقييد الحركة، إلى جانب عدد من المركبات التابعة للمستثنيين من قانون تقييد الحركة المرورية، وغيرهم من المضطرين خاصة مراجعي المستشفيات، وعليه، يجري العمل على تحليل الأرقام المسجلة والبيانات، وإجراء الدراسات، مؤكداً أنه رغم أن فترة تقييد الحركة تعد من فترات الذروة، فإن المؤشرات الأولية أثبتت انخفاض المعدلات تدريجياً، مع تأخر الوقت، إلى أن وصلت إلى شبه منعدمة.

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تعهد بعدم تكرار المخالفة

وبين الزري أنه لن يتخذ أي إجراء بحق المركبات المخالفة خلال الفترة الحالية، لأن الأصل في تقييد الحركة المرورية، ضمان الحفاظ على سلامة وصحة سكان الإمارة، ووقايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وليس تحرير المخالفات، مؤكداً أنه ستتخذ عدة إجراءات استباقية تدريجية قبل توقيع المخالفة، كتوجيه تنبيه أو تعهد للمخالفين بعدم التكرار، وذلك لطمأنة الجماهير لحين استيعاب الجميع للأمور.

ولفت قائد عام الشرطة، إلى أن وقف العمل بتصاريح الحركة خلال فترة التعقيم، لا تعني توقف عمل الرادارات عن ضبط المخالفين، إنما بسبب حالة القلق التي تولدت لدى البعض لتعسرهم في استخراج التصاريح عبر القنوات الرسمية، مبيناً أن هناك عدداً من الرادارات الداخلية تعمل كذلك على ضبط المخالفين إلى جانب كاميرات المداخل الرئيسية للإمارة.