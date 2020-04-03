أستراليا تختبر لقاحين بعد ضوء أخضر من منظمة الصحة العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل جهود العلماء الحثيثة في مختلف الدول، للتوصل إلى لقاحات تبطئ انتشار فيروس كورونا المستجد، وعقارات جديدة يمكن أن تقضي على الفيروس الذي يهدد ملايين الأشخاص. وأعلن علماء أستراليون، أمس الخميس، أن وكالة العلوم الوطنية في البلاد، بدأت المرحلة الأولى من اختبار لقاحين محتملين ضد فيروس كورونا، أحدهما من إنتاج شركة أمريكية. وذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية الإخبارية أنه تمت الموافقة على اختبار اللقاحين من قبل منظمة الصحة العالمية، ولكن العلماء يقولون إن أي لقاح لن يكون جاهزاً حتى أواخر عام 2021.

وقال روب جرينفيل، مدير الصحة بمنظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية لرويترز: «ما زلنا نتمسك بالثمانية عشر شهراً بشأن تسليم اللقاح لعامة المستهلكين». وأضاف أن «العلماء يعملون بوتيرة عالية ليصلوا إلى مرحلة التجارب السريرية، وهي عملية تستغرق عادة شهرين». وأجرت الولايات المتحدة أول تجربة بشرية على لقاح محتمل لفيروس كورونا في مارس الماضي، وذلك بمنشأة أبحاث كايزر في سياتل، بعد تخطيها اختبار اللقاح على الحيوانات. وقال جرينفيل لرويترز: «إذا تمكنا من وقف هذا الفيروس في الجهاز التنفسي، فهناك فرصة جيدة للغاية أن يعمل في البشر».

وأوضح أن تجريب اللقاح على البشر، استناداً للتجربة الأمريكية، سيبدأ على الأرجح في أواخر إبريل أو أوائل مايو. وأشار إلى أن هناك أكثر من جهة تعمل على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، ولا توجد منظمة واحدة يمكنها بالفعل إنتاج اللقاح لملايين البشر حول العالم.

وكان علماء وخبراء قالوا إن أقرب احتمال لتطوير لقاح واحد يستغرق ما بين 12 و18شهراً، وهي عملية «استثنائية»، حيث يستغرق إنتاج لقاح في العادة بين 5 و10 سنوات في المتوسط. وبحسب صحيفة «جارديان» البريطانية، فإن 35 شركة ومؤسسة أكاديمية في العالم تتنافس على إنتاج لقاح يستطيع درء خطر الفيروس. وقالت الصحيفة إن 4 من هذه المؤسسات بدأت في اختبارات اللقاحات التي طورتها، ومنها شركة «موديرنا» الأمريكية التي بدأت التجارب السريرية على البشر.

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وفي باريس، وافقت الوكالة الفرنسية لسلامة الأدوية على السماح بإجراء اختبارات لمادة مستخرجة من دودة الأرينيكول، واستخدامها كناقل أوكسجين لأشخاص وضعوا في الإنعاش نتيجة نقص الأكسجين في الدم. وقال مختبر Hemarina الذي يديره عالم البيولوجيا الفرنسي فرانك زال، إنه بدأ في إرسال مادة ال Hemo2life، المستخرجة من هيموجلوبين دودة الأرينيكول (الدودة الرملية)، إلى كل من مستشفى «جورج بومبيدو» ومستشفى «لابيتييه سالبيتريير»، لاستخدامها كناقل للأوكسجين لدى أشخاص يعانون نقص الأكسجين في الدم، تزامناً مع تفشي كورونا في البلاد.

وأكدت وسائل إعلام فرنسية أن 10 مرضى سيخضعون لتجارب المادة المذكورة في المستقبل القريب.

وأمس الأول الأربعاء، أعلنت وسائل إعلام في موسكو أن خبراء روس في شركة «ماغناريل أكوا» اكتشفوا طريقة لمحاربة البكتيريا والفطريات والفيروسات بفعالية منقطعة النظير. ويرى هؤلاء الخبراء أن المياه المعالجة بالبلازما الباردة يمكن أن تكون سلاحاً مميتاً حتى ضد فيروس «السارس التاجي- 2»، المسبب لوباء «كوفيد - 19».

ويوضح أصحاب الاختراع، أن الأمر المهم في خضم تفشي العدوى بالفيروس التاجي، هو تطهير كل من الهواء والأسطح التي يمكن أن يستقر عليها الفيروس. ويجري اليوم قتل العامل الناقل للعدوى، أي الفيروس التاجي، بشكل رئيسي من خلال خليط يعتمد على الكحول والكلور، إلا أنه يتميز برائحته القوية وبتأثيره في الصحة والرفاهية. (وكالات)