خروق متقطعة لوقف النار.. وأنقرة ترسل تعزيزات جديدة إلى إدلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيّرت القوات التركية ونظيرتها الروسية، أمس الخميس، دورية مشتركة جديدة في ريف الدرباسية، شمال شرقي سوريا، بحسب المرصد السوري، فيما دخل رتل عسكري تركي جديد إلى منطقة «خفض التصعيد» شمال غربي البلاد، في حين تواصلت الخروق المتقطعة؛ لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب، وجددت القوات الحكومية قصفها لمناطق في جبل الزاوية، بينما استقدمت الفصائل الإرهابية المدعومة من أنقرة، تعزيزات عسكرية جديدة إلى المنطقة.

وانطلقت الدورية المؤلفة من 6 عربات روسية، ومثلها تركية من معبر شيريك الحدودي مع تركيا غربي الدرباسية، وتجولت الدورية في قرى دليك وملك وظهر العرب وكسرى إضافة إلى قرى«سلام عليك» وقنيطرة وقرمانية، قبل أن تعود الآليات التركية إلى داخل الأراضي التركية والآليات الروسية عادت إلى القامشلي.

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وكان المرصد السوري رصد، قبل أيام، تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية لدورية مشتركة جديدة في ريف الدرباسية وصولاً إلى ريف عامودا، ووفقاً لمصادر المرصد، فإن الدورية المؤلفة من 4 آليات تركية، و6 روسية انطلقت من معبر شيريك الحدودي، وجابت قرى دليك وملك وظهر العرب وبركفري وسيبيركا وتل كمبر وكربطلي الواقعة على طريق الحسكة - درباسية، ومنها إلى قرى جديدة وقطيني وتل تطيري وتل كرمة وخاصكي ومدوري وخشفي وأبو جرادي ومن ثم بهيرة بريف عامودا الغربي قبل أن تعود مجدداً إلى شيريك، كما تزامنت الدورية مع تحليق لمروحيات روسية على علو منخفض في أجواء المنطقة، وهذه هي المرة الثانية التي تصل الدوريات الروسية - التركية إلى ريف عامودا إلا أنها المرة الأولى التي تتجول في قرى هناك.

من جهة أخرى، رصد المرصد، صباح أمس الخميس، دخول رتل عسكري تابع للقوات التركية نحو الأراضي السورية؛ إذ دخل ما لا يقل عن 20 آلية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء الإسكندرون، واتجهت تلك الآليات نحو المواقع والنقاط التركية المنتشرة ضمن منطقة «خفض التصعيد» ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت إلى الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 2150 آلية، إضافة إلى آلاف الجنود. وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت إلى منطقة «خفض التصعيد» خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الماضي وحتى الآن، إلى أكثر من 5555 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت إلى الأراضي السورية، بينما وصل عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة إلى أكثر من 10250 جندياً تركياً.

في غضون ذلك، دخل وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة «خفض التصعيد» يومه ال28 على التوالي، وسط خروق متقطعة تشهدها المنطقة بين الحين والآخر، وفي سياق ذلك رصد المرصد قصفاً صاروخياً نفذته القوات الحكومية بعد منتصف ليل الأربعاء/ الخميس، استهدفت من خلاله أطراف بلدات الفطيرة وسفوهن وكفرعويد بجبل الزاوية، في حين عمدت الفصائل الإرهابية المدعومة من أنقرة إلى استقدام تعزيزات عسكرية جديدة إلى المنطقة. (وكالات)