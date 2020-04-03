الصيـن تحافـظ علـى مستويـات الأمـان وتعيد قيود الحركة فـي مقاطعـة واحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الصين، التي كانت أول دولة ظهر فيها فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد19) في ديسمبر/كانون الأول، عدداً أقل من حالات الإصابة الجديدة، أمس الخميس؛ لكنها شددت القيود على الحركة في بعض المناطق؛ بسبب مخاوف من ظهور المزيد من الحالات الواردة من الخارج. وقالت اللجنة الوطنية للصحة: إن الصين سجلت 35 حالة إصابة جديدة، أمس الخميس، جميعها واردة من الخارج.

أعلنت محافظة جيا، الواقعة على بعد نحو 800 كلم من بكين، أول أمس الأربعاء، أن سكانها لم يعد بإمكانهم مغادرة منازلهم من دون تصريح.

ويسمح، بموجب تعميم نشر عبر الإنترنت، للأشخاص الذين يمتلكون تصريحاً خاصاً فقط التوجه إلى عملهم، كما يمكن للمركبات السير بالتناوب بحسب رقم لوحتها، وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين في هذه المحافظة، بعدما تبين أن امرأة زارت المحافظة، وهي مصابة بالمرض وفق التحاليل التي أجرتها بعد أن اختلطت بطبيب لم تظهر عليه أعراض المرض، وفقاً للسلطات. وما تزال السلطات تشعر بالقلق من حالات «كوفيد-19» الواردة من الخارج، ومنعت في الأيام الأخيرة دخول حاملي جوزات السفر الأجنبية، وأمرت بخفض كبير في أعداد رحلات الطيران الدولية. وتسمح الصين حالياً لأكثر من 134 رحلة طيران دولية بدخول البلاد؛ لتلبية طلب المواطنين والطلاب الراغبين في العودة للصين؛ لكن مدير عام هيئة الطيران المدني الصينية قال في إفادة، إن 108 رحلات فقط حصلت على تصريح هذا الأسبوع.

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وأعلنت الحكومة التايلاندية أنها ستفرض حظراً شاملاً للتجول بين العاشرة مساء والرابعة صباحاً اعتباراً من اليوم الجمعة؛ بهدف الحد من انتشار الفيروس. في حين قررت كوريا الجنوبية السماح للمرضى بالتصويت عبر البريد أو غيابياً في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى هذا الشهر في الوقت الذي تشهد فيه البلاد زيادة مطردة في حالات الإصابة الجديدة بالعدوى.

وفي إندونيسيا، أعلنت سلطات السجون الإفراج عن نحو 18 ألف سجين في محاولة لمنع انتشار الفيروس في السجون المكتظة.

وقالت المتحدثة باسم المديرية العامة للسجون ريكا أبرينتي: «هدفنا هو الإفراج عن نحو 30 ألف سجين في الإجمال؛ لكن قد يكون العدد النهائي أعلى». ويشمل القرار المساجين الشباب، والكهول الذين أمضوا ثلثي عقوبتهم على الأقل. ويجب على المعنيين البقاء في الحجر الصحي لأسبوعين عقب إطلاق سراحهم.

وسجلت الهند أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات في حين بدأ المسؤولون بتعقب 9000 شخص تعرضوا لأكبر تشعب للعدوى تشهدها البلاد خلال تجمع لجماعة دعوية إسلامية في العاصمة الشهر الماضي. وقال مسؤول حكومي: إن نحو 9000 شخص على صلة بهذه السلسلة لم يتم التوصل إليهم من بينهم 2000 من مسؤولي الجماعة وأما البقية فهم من مخالطيهم، ووجه زعيمها رسالة صوتية لأتباعه يطلب منهم التعاون مع الحكومة. (وكالات)