إصابة وزير الصحة «الإسرائيلي».. وقـيـــادة الاحتــلال فــي الــعــزل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة «الإسرائيلية»، صباح أمس الخميس عن إصابة وزير الصحة في حكومة الاحتلال يعقوب ليتسمان وزوجته بفيروس كورونا المستجد، فيما تم إدخال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس «الموساد» يوسي كوهين في العزل الصحي.

وقالت الوزارة إن ليتسمان وزوجته حالتهما جيدة، ويتم تقديم الرعاية الطبية لهما وسيظلان في الحجر وتحت الإشراف وفقاً لإرشادات وزارة الصحة. وأضافت أنه وفقاً للتحقيق الوبائي سيتم توجيه تعليمات بالدخول للحجر الصحي إلى أولئك الذين خالطوا الوزير ليتسمان وزوجته في الأسبوعين الماضيين. وأشارت الوزارة إلى أنه تم إطلاع نتنياهو بالتفاصيل، حيث سيواصل وزير الصحة ليتسمان عمله بشكل منتظم من منزله، بما يتماشى مع التوصيات الطبية. وعلى أثر ذلك أكدت وزارة الصحة أن المدير العام للوزارة، موشيه بار سيمان توڤ، سيدخل الحجر الصحي بعد تأكيد إصابة وزير الصحة بكورونا. وذكرت إذاعة الاحتلال أن رئيس جهاز الاستخبارات والمهمات الخاصة (الموساد) يوسي كوهين سيدخل العزل الصحي أيضاً بعد تواصله مع ليتسمان.

وكان نتنياهو قد قرر دخول الحجر الصحي بشكل طوعي ولفترة مؤقتة يوم الاثنين الماضي بعد الإعلان عن إصابة مستشارته رفيكا بالوخ بفيروس كورونا.