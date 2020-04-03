حصيلة إصابات كورونا تتجاوز المليون في العالم.. نصفهم في أوروبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل وباء كوفيد-19 نموه السريع ليتجاوز عدّاد الإصابات بفيروسه، كورونا المستجد، مليون إصابة في أرجاء العالم الأربعة ونحو 48 ألف وفاة، بينهم رضيع ذو عشرة أسابيع في الولايات المتحدة. وسجّلت أكثر من 500 ألف إصابة في أوروبا، في وقت ترتفع الإحصاءات في الولايات المتحدة (215 ألفاً).

ومثّلت وفاة رضيع في ولاية كونيتيكت الأمريكية صدمة بعدما كان الأطفال إلى وقت قريب خارج دائرة الخطر نسبياً. وتكثف ولاية نيويورك حيث بلغ عدد الوفيات أكثر من 1900، استعداداتها منذ أيام، عبر بناء مستشفى ميداني في سنترال بارك وفي مركز كبير للمؤتمرات في مانهاتن. وتتدفق المساعدات من كل الجهات، بما في ذلك من روسيا التي أرسلت طائرة محملة بمساعدات إنسانية إلى المدينة الكبيرة. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو «علينا العمل معاً لمكافحة كوفيد-19، لذلك وافقت الولايات المتحدة على أن تشتري من روسيا معدات وقائية نحتاج إليها بشدة». وقامت البحرية الأمريكية بإجلاء آلاف البحارة من حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية «يو إس إس ثيودور روزفلت» في غوام، في غرب المحيط الهادئ، بعد تحذير قبطانها من أن تفشي فيروس كورونا على متنها يهدد حياة الطاقم.

وعبّر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن «القلق العميق» إزاء «النمو المطرد» لعدد الإصابات والوفيات. وحذرت المنظمة من أن الفيروس قد يشكل خطراً فتاكاً على الشباب، على الرغم من أن أغلبية ضحاياه من المسنين. وأكد مدير الفرع الأوروبي للمنظمة، هانس كلوغي، للصحفيين أن 95% من إجمالي عدد ضحايا الفيروس في القارة العجوز فوق سن ال60، وأكثر من 50% منهم فوق سن 80، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن العمر ليس هو العامل الوحيد الذي يهدد المصاب بعواقب قاسية وربما فتاكة.

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وبرغم إجراءات العزل التي تشمل نصف سكان العالم، ترتفع أعداد الإصابات والوفيات: بلغ عدد الوفيات نحو 13 ألفاً في إيطاليا، ونحو 10 آلاف في إسبانيا، وأكثر من خمسة آلاف في الولايات المتحدة وأربعة آلاف في فرنسا. كما أودى الوباء بأكثر من ألف شخص في بلجيكا التي شهدت تضاعفاً لعدد الوفيات في غضون ثلاثة أيام، خصوصاً بسبب احتساب وفيات سجلت في دور للمتقاعدين. وفي إيطاليا، يبدي الجسم الطبي القلق حيال الذين يتعافون ويغادرون المستشفى فور تخطيهم مراحل الخطر مع أنهم لا يزالون حاملين للعدوى. وقالت رئيسة جمعية أمراض الشيخوخة الإيطالية رافايلي انطونيلي إينكالتسي «في حرب كهذه، لا نستطيع أن نسمح لأنفسنا بظهور بؤر جديدة للعدوى يمكن أن تحوّل مراكز الشفاء الى «قنابل فيروسية» تنشر الفيروس».

وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بزيادة الفحوص للكشف عن المصابين بعد أن تعرضت حكومته لانتقادات لبطئها، بالمقارنة بحكومات أوروبية أخرى، في فحص العاملين بالقطاع الصحي الذين يقفون في الصفوف الأولى للمواجهة وباقي أفراد الشعب. وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية استدعاء ثلاثة آلاف جندي من قوات الاحتياط وإلحاقهم بإجمالي 20 ألف فرد من القوات النظامية تم تسخيرهم منذ الأسبوع الماضي لمساعدة الحكومة على دعم جهود مكافحة الفيروس. وقالت وزارة الهجرة اليونانية إن السلطات فرضت الحجر الصحي على مخيم للمهاجرين بعد أن تأكدت إصابة 20 من طالبي اللجوء.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شهر إبريل عطلة مدفوعة الراتب في روسيا، وفي ثاني خطاب متلفز له على خلفية فيروس كورونا، قال بوتين إنه «تعذّر حتى الآن قلب الأوضاع على الرغم من التدابير التي اتّخذتها السلطات الفيدرالية والبلدية» في موسكو، مشيرا الى أن «الخطر لا يزال قائما»، وأن الجائحة لم تبلغ بعد ذروتها في روسيا والعالم. وقال إن روسيا ستّتخذ مزيداً من التدابير وإنه من الممكن تقليص أيام العطلة إذا ما تحسّنت الأوضاع. وسجّلت روسيا حتى الآن 3,548 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و30 وفاة. (وكالات)