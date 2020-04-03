«الصحة» تسحب وتعلق تسجيل أدوية الرانيتيدين للمرة الثانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:إيمان عبد الله آل علي

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، سحب وتعليق تسجيل وعدم استيراد جميع أدوية الرانيتيدين، للمرة الثانية، وهي الأدوية التي تستخدم لعلاج ومنع القرحة في المعدة والأمعاء، كما يعالج الحالات التي تنتج فيها المعدة الكثير من الحمض.

وكانت الوزارة قد أمرت، في مارس/آذار الماضي، برفع تعليق تسجيل واستيراد وتسويق منتجين للرانيتيدن؛ هما: ( Glotac 150mg tablets) و(Ranitlife150mg tablets)، ويستخدمان لعلاج قرحة المعدة والأمعاء؛ بعد إثبات جودة ومأمونية المنتجين حسب المعايير الدولية، قبل أن تعود وتعلق التسجيل والاستيراد والتسويق لمنتجات الرانيتيدين كافة.

وقالت الوزارة في تعميم موجه إلى جميع المنشآت الصحية في الدولة، إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية طالبت جميع الشركات المصنعة للدواء «رانيتيدين» بسحب منتجاتها من السوق على الفور؛ لأن شوائب NDMA في بعض منتجات هذا الدواء تتكون ويزداد تركيزها مع مرور الوقت خصوصاً عندما يتم تخزينها في درجات حرارة أعلى من درجة حرارة الغرفة.

وأوضحت الوزارة: إن زيادة شوائب NDMA من شأنه أن يؤدي إلى تعرض المستهلك إلى مستويات غير مقبولة من هذه الشوائب، علماً بأنه حتى الآن لم يعثر المختبر التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية على شوائب NDMA في بعض الأدوية وهي: فاموتيدين، وسيميتيدين، ولانسوبرازول، وأوميبرازول.

وشددت الوزارة على الشركات المصنعة بسحب جميع التشغيلات للمستحضرات الدوائية «رانيتيدين»، من القطاعين العام والخاص، وعلى جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم تداول هذه المنتجات إن وجدت لديهم وصفة أدوية بديلة.

كانت الوزارة قد أمرت في سبتمبر/أيلوا الماضي بسحب وتعليق تسجيل وعدم استيراد أو تداول أدوية «رانيتيدين»؛ بسبب وجود شوائب مرتفعة من مادة NDMA، التي يحتمل أن تكون مسرطنة.