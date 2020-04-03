شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحظر التجوال 24 ساعة في مكة والمدينة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت مختلف الدول العربية، أمس الخميس، مزيداً من الإصابات بفيروس كورونا وعدداً من الوفيات، وكذلك شفاء عدد من المصابين، توازياً مع تشديد إجراءات الوقاية بما فيها العزل وحظر التجوال.

وأعلنت السلطات السعودية منع التجول في كافة أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، على مدار 24 ساعة يومياً، اعتباراً من أمس الخميس وحتى إشعار آخر، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية قوله، إن «الإجراء يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة». وأشار إلى أن القرار يشمل استمرار منع الدخول إلى المدينتين أو الخروج منهما، اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر.

ولا يشمل القرار منع الدخول والخروج للفئات المستثناة من منتسبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 5 حالات وفاة. ووصل إجمالي عدد المصابين إلى 1885 حالة، في حين توفي بالفيروس 21 شخصاً فقط. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل شفاء 64 حالة من فيروس كورونا، ليصل عدد حالات التعافي إلى 328.

وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، أمس، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد حالات الإصابة إلى 231. وأكدت الوزارة، أن 41 حالة تماثلت للشفاء، فيما بقى عدد حالات الوفاة عند حالة واحدة. وجددت وزارة الصحة العمانية طلبها من الجميع اتباع الإرشادات الصحية، والتقيد بإجراءات التباعد المجتمعي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

وسجلت البحرین أمس، 66 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد، تعود لعمال وافدین تم وضعھم في الحجر الاحترازي، أمس الأول، بعد وجود حالات قائمة بینھم. وأعلنت وزارة الصحة البحرينية أن عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) القادمة من الخارج بلغ 353 حالة حتى أمس.

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وأوضحت أن أكثر الحالات المصابة بفيروس كورونا، هي حالات قادمة من إيران بعدد وصل إلى 241 حالة بنسبة بلغت 68%، وأن عدد الحالات القادمة من دول أخرى بلغ 112 حالة، مشيرة إلى أن عدد الحالات المؤكدة المخالطة لحالات قائمة قادمة من الخارج بلغ 218 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المتعافية حتى اليوم 337 حالة.

وأعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 81 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 22 إصابة جديدة خلال يوم، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالوباء في البلاد إلى 676. وأكدت الوزارة عبر بوابتها الرسمية الخاصة بوضع تفشي كورونا، أن 39 شخصاً توفوا حتى الآن في المملكة، إثر إصابتهم بالفيروس، مضيفة أن عدد المتعافين بلغ حتى الآن 29 شخصاً.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس، تسجيلها 44 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 772 إصابة.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية حظر تجول المواطنين في جميع أنحاء البلاد يومي الجمعة والسبت، من كل أسبوع، موضحة أن الحظر يمتد من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، بدءاً من تاريخه وحتى إشعار آخر. وقالت وزارة الصحة في دمشق، إنها سجلت 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد إلى 16 إصابة، منها حالتا وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس، تسجيل 5 حالات وفاة، و139 إصابة جديدة بفيروس كورونا بشكل يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 63 ضحية، و986 إصابة مؤكدة، بينما أعلنت الصحة التونسية أمس الخميس، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 456 مصاباً. كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 14.

وأعلنت السلطات الصحية السودانية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 8 حالات بعد اكتشاف إصابة جديدة لحالة مخالطة. وأعلن وزير الصحة السوداني أكرم التوم، شفاء أحد المصابين بكورونا، وهو أجنبي، ليكون أول حالة تتماثل للشفاء في السودان. (وكالات)