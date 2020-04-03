لبنان: دياب يسحب بند التعيينات ويرفض منطق المحاصصة السياسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

شدد الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، أمس الخميس، على ضرورة الإسراع في إنجاز الخطة الاقتصادية المالية على الرغم من الوضع الصحي المستجد، وأعلن أن عودة اللبنانيين من الخارج تتطلب تنظيماً دقيقاً، لأن التزايد المطرد للأعداد يفرض إجراءات استثنائية تؤمن سلامة العائدين وكذلك سلامة محيطهم، فيما أوضح رئيس الحكومة حسان دياب، أن هناك من يعتقد بأن انتفاضة اللبنانيين انتهت ويحاولون طمس حقيقة أن البلد يعيش تداعيات السنوات الماضية، معتبراً أن «كورونا» كان مرضاً منتشراً في مختلف مفاصل الحياة في لبنان قبل أن يتحول إلى وباء ونحن حكومة مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن هناك من يصر على عرقلة الحكومة ورميها بالحجارة لأن نجاحها يكشف عورات الحكومات السابقة، مؤكداً أن التعيينات يجب أن تكون وفقاً للكفاءة لا المحاصصة السياسية، وقال: إذا شاؤوا يمكن إعداد مشروع قانون للتعيينات معجل مكرر في مجلس النواب والانتهاء من الأمر في ثلاثة أيام. كما أعلن دياب​ في دردشة مع الصحفيين، أن نحو 3 آلاف سجين سيستفيدون من آلية ​وزارة العدل​ للخروج من ​السجن.

وكان مجلس الوزراء، قد عقد جلسته العادية في القصر الرئاسي أمس الخميس، في غياب الوزيرين ميشال نجار ولميا يمين المحسوبين على تيار «المردة» اعتراضاً على ما يعتبره التيار استئثاراً من التيار «الوطني الحر» بالحصة المسيحية في التعيينات المالية التي تشكّل أبرز بنود جدول أعمال الجلسة بدءاً من تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان وعددهم أربعة، رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وعددهم خمسة، أعضاء هيئة الأسواق المالية وعددهم ثلاثة، عضو أصيل لدى هيئة التحقيق الخاصة ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، الأمر الذي دفع الرئيس دياب لسحب بند التعيينات كي لا يعرض الحكومة إلى هزة من داخلها وإفساحاً في المجال أمام المزيد من التوافق حول هذا البند، خاصة مع اعتراض قوى سياسية أساسية غير ممثلة في الحكومة، بعدما رد دياب على الحملة التي استهدفت الحكومة، مؤكداً رفضه لمنطق المحاصصة السياسية في التعيينات، وقال: أردت سحبه لأن تناوله بالشكل الذي تم لا يمثلنا كحكومة تكنوقراط لا يمكنها أن تقبل بتعيينات لا تعتمد معايير الكفاءة.