سعيد بن طحنون: الإمارات تدير أزمة «كورونا» بحرفية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين :منى البدوي

أكد الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة تدير أزمة كورونا بحرفية ومهنية بالغتين، تتفوق بهما على أكثر دول العالم تطوراً سعياً نحو تحقيق صحة وسلامة كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة.

جاء ذلك خلال مشاركة الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان مع فرق التعقيم للمرافق العامة والخاصة والشوارع بمدينة العين، التي تأتي تطبيقاً لبرنامج «التعقيم الوطني» وخطة الدولة وما تبذله من جهود كبيرة بهدف الحفاظ على صحة وسلامة جميع المقيمين على أرضها، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو زواراً يجسد مكانتها الرائدة عالمياً كوطن للتعايش بين جميع الجنسيات وحصن أمان لكل من يعيش على أرضها.

على صعيد متصل، وضمن برنامج التعقيم الوطني، كثفت حديقة الحيوانات في العين، أعمال التعقيم التي تُجرى دورياً، في جميع مرافقها، حيث قررت لجنة الطوارئ في الحديقة استمرارية أعمال التعقيم التي غطت 9 ملايين متر مربع من مساحتها. كما حددت تدابير احترازية إضافية، شملت وسائل النقل الخاصة بالموظفين، بحيث تشغل بنسبة لا تزيد على 25%.

وقال عمر البلوشي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي: «أقرت لجنة الطوارئ في الحديقة، مواصلة تطوير الإجراءات الاحترازية الدورية التي نضمن بها توفير كل عوامل الأمان والسلامة للجمهور، والحيوانات أيضاً.

فيما أنجزت بلدية مدينة العين أعمال التعقيم، التي تأتي ضمن برنامج التعقيم الوطني، لعدد من المرافق والشوارع والأحياء السكنية.