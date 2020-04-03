الأردن يشدد إجراءات الحظر.. واستقالة وزير الزراعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

أعلن الأردن فرض حظر كامل للتجوال اعتباراً من منتصف الليلة الماضية (ليل الخميس) ولمدة 24 ساعة للحد من انتشار وباء كورونا، فيما أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الموافقة على استقالة وزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة وتكليف الحقيبة لوزير البيئة صالح الخرابشة.

وكان حساب رئاسة وزراء الأردن على فيسبوك قد نشر صباح أمس الخميس أن وزير الزراعة وضع استقالته بين يدي رئيس الوزراء وذلك «التزاماً بالمسؤولية السياسية والأدبية، ونتيجة الأخطاء الإدارية التي حدثت في بعض مديريات الزراعة بالمحافظات». ووضع الشحاحدة استقالته بين يدي رئيس الوزراء إيماناً بضرورة استمرار مسيرة الإصلاح والعمل الجاد في مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها الأردن شأنه شأن غالبية دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا. وأشار البيان إلى رفع الرزاز الاستقالة للملك عبدالله الثاني لاعتمادها مع تقديره جهود الشحاحدة.

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وأثار منح آلاف التصاريح للمزارعين للتنقل والبيع فضلاً عن عدم الالتزام بضوابط معينة تحفظات أطراف مسؤولة دعت لحسم الملف بما ينسجم مع خطوات جادة تتخذها الحكومة لكبح الفيروس.

وتأتي هذه الاستقالة في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تكمل البلاد اليوم الجمعة 14 يوماً من حظر التجول. وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستند 278 حالة توفي منهم خمس حالات، فيما تعافى 36 شخصا. وأعلنت الحكومة في 17 مارس الحالي تفعيل «قانون الدفاع» لحالات الطوارئ ضمن إجراءات الحد من انتشار الفيروس.

وقررت تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لأسبوعين تم تمديدهما، بينما انتشر الجيش لمكافحة فيروس كورونا.

ودعت الحكومة المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، ومنعت التجمع لأكثر من 10 أشخاص. كما منعت التنقل بين المحافظات.