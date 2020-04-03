شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» المصرية: انحطاط «الإخوان» فاق كل التصورات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”
أكد د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، أن سوء أدب جماعة «الإخوان» الإرهابية فاق كل التصورات، وأن ما تفعله هي وأذنابها دليل انحطاط.
وأضاف في بيان أصدرته الوزارة أمس: «إننا سمعنا وقرأنا عبر التاريخ عن نماذج كثيرة من العمالة والخيانة، والأجراء والخونة والعملاء، لكننا لم نسمع ولم نقرأ عبر التاريخ عن خونة وعملاء وأجراء انسلخوا من معاني الإنسانية والوطنية، ووصلوا إلى منتهى درجات الانحطاط على هذا النحو، الذي تقوم به أبواق الإخوان من الخونة والعملاء والإجراء، من الوقاحة وعدم الحياء، لا من الله ولا من الخلق، وكأنهم لا أهل لهم ولا ملة».
وأكد جمعة أن هذه الجماعة وعناصرها المجرمة أبوابُ فتنة وشر، حيث كانوا، وحيث حلوا، وحيث ارتحلوا، وأن الحل الوحيد هو استئصال شأفة هذه الجماعة تنظيماً وفكراً، لنخلّص البشرية من شرها.
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