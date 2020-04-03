استثمار أسري أيام «كورونا»

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ما هو أعظم استثمار أسريّ في هذه الأيام الكورونية؟ تحدثنا عن اغتنام الفرصة ثقافياً، عموماً. هذه المرة نخصص. مبدئياً، سيشعر أفراد الأسرة بصعوبات في التأقلم، ستكتشف أسر شتى أن لدى أفرادها طرائق مختلفة في الإصغاء والتحاور، في التعامل مع الآراء والأفكار، في حقيقة الإيمان بحريات الفكر والرأي والتعبير. اللقاءات الأسرية الخاطفة قبل العصر الكوروني، لا تعطي صورة متكاملة، فبين صباح الخير وتصبح على خير عوالم متباعدة. المبالغة في هذا التوصيف ليست كبيرة. التعميم خطأ قطعاً. والمهم هو أن هذه الأيام مدرسة للتأهيل في ممارسة الديمقراطية.

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تلك مقدمة غير عضوية. على الأبوين أن يشقّا للنشء الجديد طريقاً نحو العلوم والبحث العلمي. على»اليوتيوب» أشرطة وثائقية كثيرة عن الفيروسات، تكوينها، أنواعها وآثارها. نافذة رائعة على علم الأحياء. فهذا الكائن الدقيق، الذي هو أصغر من البكتيريا من مئة إلى ألف مرة، لا يستطيع التكاثر بنفسه، فهو في حاجة إلى خلية حية ينفذ إليها، يجعلها تستنسخه فيتكاثر ويغدو غازياً فتّاكاً.

على المدرسة الأسرية أن تختار الأوقات المناسبة. لإنجاح اللقاء في الغد بعد الاتفاق على الوثائقي، تتوزع الأدوار. شكراً عصر الشبكة. في الأسرة أربعة أفراد مثلاً: على كل واحد تقديم عرض ولو كان مطبوعاً من جوجل، الأول عن الفيروس، الثاني عن الحمض النووي(دنا)، الثالث عن الحمض النووي الريبوزي(رنا)، والرابع عن الخلية. قبل عرض الشريط يستعرض كل فرد ما في سلته من الثمار العلمية. سيكون الوثائقي أيسر فهماً واستيعاباً، ثم يدور الحوار، وتكون الخاتمة توكيد ضرورة الحيطة والحذر إزاء الفيروسات، التي في إمكانها القضاء علينا وعلى نظرائنا في الخلق، عند إهمال القواعد الصحية، وعدم الامتثال للتوجيهات من قبل الجهات المختصة المسؤولة عن سلامة الفرد والمجتمع.

بعد الشريط ستنبثق في أذهان الحاضرين أسئلة عن أمور علمية أخرى، تدعو إلى الاتفاق على وثائقي آخر، فيبحث كل فرد عن جانب من جوانب الموضوع، وهكذا. يقيناً ستفتح تلك الموضوعات آفاقاً من قبيل نشأة الحياة على الأرض بعد تشكّل الحمض النووي والبروتينات وذوات الخلية الواحدة فصاعداً. هو ذا الاستثمار العلمي الذي لا يقدّر بثمن.

لزوم ما يلزم: النتيجة العيبية: مشكلة مدرسة البيت هي أن الأسر العربية، ستكتشف الحاجة إلى مناهج عربية جديدة.

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