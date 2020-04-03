ريدناب: تخفيض الأجور طبيعي.. لكن ليس في توتنهام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

عبّر هاري ريدناب مدرب نادي توتنهام الإنجليزي 2008-2012 عن صدمته من قرار النادي حسم أجور موظفيه (550 موظفاً) باستثناء اللاعبين وكان دانييل ليفي المدير التنفيذي للنادي، ثامن أغنى الأندية في العالم، أثار جدلاً واسعاً في إنجلترا بعد حسم أجور الكادر بنسبة 20 في المئة ثم تقدمه بطلب معونة من الحكومة من أجل دفع أجور من تبقى منهم بسبب تضرر النادي مالياً عقب تفشي فيروس كورونا المستجد. وجاءت مطالبة ليفي بالمعونة في اليوم نفسه الذي نشر فيه النادي حسابات عامه المالية وكشف قيمة مكافأته السنوية (3 ملايين استرليني) نظير اكتمال افتتاح ملعب وايت هارت لين الجديد علاوة على أجر ال 4 ملايين استرليني التي يتقاضاه المدير من عمله في النادي.

تعود ملكية توتنهام ل «جو لويس» وهو واحد من أغنى أثرياء العالم ولا يتمتع مديره التنفيذي ليفي بالكثير من الشعبية بين المشجعين بسبب بيعه نجوم الفريق بأعلى الأثمان كما فعل مع الويلزي جاريث بيل لريال مدريد ولا يشتري النجوم حرصاً على الميزانية ما يعني تراجع أداء الفريق. بيد أن قراره الأخير بحسم الأجور لشهري مارس وإبريل كان القشة التي قصمت ظهر البعير ودفعت ريدناب للتصريح عبر الصن البريطانية: «لا أصدق ما أسمع، من المؤكد أنه يجب على اللاعبين قبول حسم أجورهم بحكم أنهم لا يلعبون لكن حسم أجور الموظفين لا يجوز خصوصاً أننا نتحدث عن ناد كبير مثل توتنهام. المعونة الحكومية للناس العاديين الذين يعانون تداعيات تفشي الفيروس أو التجار الصغار لكننا نتحدث هنا عن ناد يحصل فيه اللاعب على أجر 10 إلى 12 مليون استرليني سنوياً أي بمعدل 80 و90 و100 ألف استرليني أسبوعياً وهناك من يتقاضى 150 و200 ألف استرليني أسبوعياً. هؤلاء من يجب أن يحسم أجره، أعرف أن اللاعبين مستعدون للتخلي عن جزء من أجورهم لكنهم لا يريدون أن يكونوا منفردين في هذا القرار، سيقبلون بالتخلي إذا كان زملاؤهم معهم. كلهم يستطيعون تحمل حسم 10 في المئة وأحب أن أسمع كل كابتن في أندية الدوري الممتاز يقول للاعبيه «هيا يا إخوتي، كلنا في القارب نفسه، فلنتبرع ونساعد الموظفين في النادي».

وشملت قرارات ليفي منح موظفين إجازات غير مدفوعة الأجر وطلبت من موظفيها التسجيل في برنامج الحكومة البريطانية الذي يتكفل على مدى 3 أشهر بدءاً من مارس بدفع 80 في المئة من أجور الموظف بنسبة تصل ل 2500 استرليني شهرياً كحد أقصى لحين استئناف عملهم بشكل كامل.

وعلق ريدناب على تصريحات نجم توتنهام هاري كين الأخيرة والتي لم يستبعد فيها رحيله عن النادي في حال تواصل غياب الألقاب وقال: «توتنهام يحتاج إلى عملية جراحية في الصيف لكن هل سينفق المال؟ هل سينفق أي ناد المال في العام أو العامين المقبلين ويعقد صفقة كبيرة؟ كل نادٍ سوف يتمهل ويقول فلنصبر. كين مهاجم كبير وسيكون إضافة رائعة لنادٍ كبير في حال انتقاله. لا أريد رحيله عن توتنهام كما هو حال أي مشجع لكنه سيكون أفضل خليفة لأجويرو في سيتي على سبيل المثال».