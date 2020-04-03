النفط يقفز 30% وينتشل الأسهم العالمية من «قاع كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسعار النفط أكثر من 30%، في طريقها إلى أكبر مكسب ليوم واحد على الإطلاق، على خلفية تقارير بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتوقع أن يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عن خفض إنتاج النفط بين 10 و15 مليون برميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8.04 دولار (+33%) إلى 32.78 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6.62 دولار (+33%) إلى 26.93 دولار.

جاء ذلك بعدما أعلنت السعودية دعوة أعضاء منظمة أوبك، والدول النفطية خارجها، لاجتماع عاجل للوصول إلى «اتفاق عادل» يعيد «التوازن» لأسواق الخام، مع توسط الولايات المتحدة بين الرياض، وموسكو، لوقف حرب الأسعار بينهما.

وتحوّلت الأسهم العالمية إلى اللون الأخضر، بعدما كانت قابعة في المنطقة الحمراء، خصوصاً مع الإعلان عن تسجيل رقم قياسي في طلبات إعانة البطالة الأمريكية تجاوز 6.6 مليون طلب.

وقفزت مؤشرات «داو جونز» و«إس آند بي» و«ناسداك» 1.5% و1.7% و1.5% على التوالي، بعدما كتب ترامب على «تويتر» يقول: «لقد تحدثت للتو إلى صديقي محمد بن سلمان، الذي تحدث مع الرئيس الروسي بوتين... أتوقع وآمل أن يقوما بخفض نحو 10 ملايين برميل، وربما أكثر من ذلك بكثير، وإذا حدث ذلك، سيكون رائعاً لصناعة النفط والغاز».

وأضاف في تغريدة لاحقة «قد يصل ذلك إلى 15 مليون برميل».

لكن الكرملين أكّد في وقت لاحق، أن بوتين لم يبحث مع ولي العهد السعودي ملف النفط.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية عن اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي، وولي العهد السعودي، ناقشا فيه «أوضاع أسواق الطاقة في العالم»، لكنّها لم تعلن عن اتصال هاتفي بين الأمير محمد، وبوتين.

وقالت الوكالة بعيد الاتصال «تدعو المملكة إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك بلس، ومجموعة من الدول الأخرى، سعياً للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية».

وأوضحت «تأتي هذه الدعوة في إطار سعي المملكة الدائم إلى دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي، وتقديراً لطلب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، وطلب الأصدقاء في الولايات المتحدة».

وكان البيت الأبيض أعلن أنّه خلال مكالمة هاتفية جرت بين ترامب، وبوتين، يوم الاثنين الماضي، اتّفق الرئيسان على «أهمية الاستقرار في سوق الطاقة الدولي».