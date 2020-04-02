شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الملك فيصل بالسعودية تنفذ مبادرة تحت شعار "إستلم علاجك وأنت بسيارتك " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينفذ مستشفى الملك فيصل العام مبادرة تحت شعار "إستلم علاجك وأنت بسيارتك "، حيث خصص المستشفى منطقة يتم فيها تسليم تكرار وصفة الدواء للمراجع وهو في سيارته.؟



وتستهدف الخدمة بحسب "واس" أصحاب الأمراض المزمنة ، حيث يقوم المريض بتصوير وصفة الدواء وإرسالها عبر الواتساب إلى صيدلية المستشفى ثم يقوم الصيدلي المختص بمراجعتها وتجهيزها خلال أيام الأسبوع من 7 صباحاً حتى 12 ظهراً ، وبعدها تصل رسالة للمريض بجاهزية الإستلام .



وأهابت الصحة بالجميع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من إنتشاره ، ودعتهم إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على إستفساراتهم وتقديم الإستشارات لهم لكل مايتعلق بفيروس كورونا الجديد وذلك على مدار الساعة ، ونصحتهم بضرورة الإلتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله ، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم .