شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يُطلق حملة تبرع جماعى للبناء والتعمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك مبادرة "القومة للسودان- الحملة الشعبية للبناء والتعمير"، وهى دعوة للتبرع الجماعى الذى سيُساعد السودان على مواصلة إرث الثورة.

وقال حمدوك - في كلمة وجهها للشعب السوداني مساء الخميس - "كما وقفنا متحدين لإسقاط النظام السابق، نقف الآن مرة أخرى لإعادة بناء وإعمار البلاد بعد عقود من الدمار والإنهيار"، مؤكدا أن معركة البناء والاعمار هى استكمال للخطى المجيدة التي مشى عليها الشعب السوداني في ثورته المستمرة، والتي تتوجت بإسقاط النظام المخلوع.

وأكد أهمية إكمال الطريق إلى المستقبل المشرق للشعب السوداني، عبر الانخراط الجاد في مشاريع التنمية الديمقراطية والمشاركة في بناء وإعمار الوطن.

وقال حمدوك "نحن نشهد فترة عصيبة في تاريخ بلادنا، وتواجهنا مسئولية جماعية لحماية أمتنا ومجتمعاتنا وكُلنا ثقة بأننا سنتغلب عليها بالتكاتف والتعاون والعمل المشترك"، موضحا أنه مع ظهور فيروس كورونا المستجد تستمر المساعي المختلفة في شتى بقاع العالم من سياسيين وكوادر طبية وناشطين وقطاع خاص ووسائل إعلام وتتضافر جهودهم ساعة بعد ساعة وتتضاعف لمحاربة انتشار هذا الوباء.

وأعرب عن ثقته في أن التماسك والتآزر الذي ظهر في الفترة الماضية هو نقطة الإنطلاق الحقيقية التى من خلالها سيتم تجاوز هذه المرحلة الصعبة، مضيفا "لن نكذب على الشعب السوداني ونقول إننا لا نواجه تحديات جسام، فمنذ أن أدينا القسم كحكومة واجهتنا قائمة طويلة من التحديات والمشاكل والعقبات التي عقدنا العزم على التغلب عليها، وكان أبرزها الأزمة الاقتصادية التي جاءت نتاجا لإرث كالح من الفساد وسوء الإدارة والتبديد والاهدار لموارد الدولة، فضلا عن آثار عقود طويلة من العزلة الإقتصادية عن العالم نتيجة لسياسات النظام المخلوع".

وأوضح أن فيروس كورونا أثر بشكل هائل على الإقتصاد العالمي، ولن يكون السودان إستثناء، وفي هذا الصدد نحن فإن حكومة الفترة الإنتقالية تعمل مع الشعب السوداني وكل شعوب العالم لهزيمة هذا الوباء الخطير