شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يجدد الترحيب بالدعوة الأممية لوقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، اليوم، ترحيب حكومته بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة ودعوة مبعوثه الخاص إلى اليمن لعقد اجتماع عاجل لمناقشة وقف إطلاق النار لمواجهة تداعيات الجائحة العالمية كورونا المستجد (كوفيد-19). وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية.

جاء ذلك خلال لقاء معين اليوم مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هينزل، حيث بحث الجانبان مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والجهود والتحركات الأممية والدولية لإحلال السلام، وموقف الحكومة الشرعية في التعاطي الإيجابي مع هذه التحركات على إثر دعوة الأمين العام الأمين العام للأمم المتحدة للتهدئة.

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وأكد الدبلوماسي الأمريكي، من جهته، دعم بلاده دعوات التهدئة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة واستمرار دعم الحكومة اليمنية في مختلف المجالات.

ومن جانبها قالت الأمم المتحدة ومصادر مطلعة، اليوم الخميس، إن المنظمة والحلفاء الغربيين يستشهدون بالخطر الماثل من وباء كورونا لدفع الطرفين المتحاربين فى اليمن نحو محادثات جديدة لإنهاء الحرب التى تركت الملايين عرضة للمرض.

وقال مصدر إن الأمم المتحدة أرسلت اقتراحا للحكومة المعترف بها دوليا وللتحالف العسكرى الذى تقوده السعودية الذى يدعمها وللحوثيين المتحالفين مع إيران الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأغلب المدن الرئيسية.