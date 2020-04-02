"الطيران الإماراتى": التعليق ساريا مع السماح برحلات لإجلاء الراغبين بالمغادرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة الهيئة العامة للطيران المدنى الإماراتى أن قرار تعليق الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لا زال سارى المفعول .

وقالت الهيئة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم /الخميس/ - إنه جرى السماح مؤقتا لرحلات محددة بغرض إجلاء المقيمين والزائرين الراغبين في مغادرة الدولة والعودة إلى بلادهم على أن يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفق متطلبات وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأضافت أنه يتوجب على المقيمين والزائرين الراغبين في مغادرة الدولة والعودة إلى بلادهم التنسيق مع سفارات دولهم بهذا الخصوص.

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