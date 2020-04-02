ليبيا.. قوات الوفاق تقصف إمدادات ذخيرة لميليشيات حفتر

وليد عبد الله/ الخليج 365أعلنت قوات الحكومة الليبية، الخميس، قصف 3 شاحنات محملة بالذخيرة وقذائف الهاون وصواريخ غراد، في محيط منطقة ⁧‫الأصابعة جنوب العاصمة طرابلس، كانت في طريقها لإمداد ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا.وهذه المرة الثانية التي تعلن فيها قوات الوفاق استهداف إمدادات لحفتر، اليوم؛ حيث أعلنت في وقت سابق "استهداف 3 ناقلات وقود جنوب مدينة بني وليد (غرب)، كانت في طريقها لإمداد ميليشيا حفتر الإرهابية جنوب طرابلس".

كما أعلنت أيضا استهداف مخزن للذخيرة و10 سيارات مسلحة جنوب شرق منطقة الوشكة المحيطة بمدينة سرت شمال شرقي ليبيا.

ورغم إعلانها، في 21 مارس/آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أن ميليشيات حفتر، تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة.

وردا على ذلك، أطلقت حكومة "الوفاق"، المعترف بها دوليا، عملية "عاصفة السلام" العسكرية، في 25 مارس الماضي.

وتنتهك قوات حفتر، بوتيرة يومية، وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على طرابلس، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019.

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