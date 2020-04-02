الدوحة/ الخليج 365
أعلنت قطر، مساء الخميس، تسجيل ثالث حالة وفاة جراء فيروس كورونا، و114 إصابات ترفع إجمالي المصابين إلى 949.
وقالت وزارة الصحة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (قنا)، إنها سجلت ثالث حالة وفاة بالفيروس، و114 إصابة جديدة، بينها حالة تعافي واحدة.
وأوضحت أن "بعض الإصابات الجديدة ترتبط بمسافرين عادوا للبلاد، وأخرى لمخالطين، واكتشاف إصابات جديدة بين العمالة الوافدة"، دون تفاصيل أكثر.
وحتى مساء الخميس، تخطت إصابات كورونا حاجز المليون شخص حول العالم، توفي منهم أكثر من 51 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 210 آلاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. قطر تسجل ثالث وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.