كورونا.. قطر تسجل ثالث وفاة

الدوحة/ الخليج 365

أعلنت قطر، مساء الخميس، تسجيل ثالث حالة وفاة جراء فيروس كورونا، و114 إصابات ترفع إجمالي المصابين إلى 949.

وقالت وزارة الصحة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (قنا)، إنها سجلت ثالث حالة وفاة بالفيروس، و114 إصابة جديدة، بينها حالة تعافي واحدة.

وأوضحت أن "بعض الإصابات الجديدة ترتبط بمسافرين عادوا للبلاد، وأخرى لمخالطين، واكتشاف إصابات جديدة بين العمالة الوافدة"، دون تفاصيل أكثر.

وحتى مساء الخميس، تخطت إصابات كورونا حاجز المليون شخص حول العالم، توفي منهم أكثر من 51 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 210 آلاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.