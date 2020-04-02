كورونا.. 305 إصابات في الأردن والبحرين والإمارات

عمان، المنامة، أبوظبي/ ليث الجنيدي، ديانا شلهوب/ الخليج 365

سجلت 3 بلدان عربية، الخميس، 305 إصابات بفيروس كورونا، برصد 21 حالة في الأردن، و74 في البحرين، و210 في الإمارات.

ففي الأردن، أعلن وزير الصحة سعد جابر، خلال مؤتمر صحفي، تسجيل 21 إصابة جديدة، رفعت الإجمالي إلى 299.

ولفت جابر إلى أن "7 إصابات (جديدة) من بين المسجلين لعائلة واحدة في الرمثا (شمال)، خالطت ابنها القادم من إسبانيا".

فيما أشار إلى شفاء 9 حالات، ليرتفع العدد الكلي للمتماثلين للشفاء إلى 45.

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وبلغت وفيات الفيروس في المملكة 5 حالات، فيما يخضع بعض المصابين للعناية المشددة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 74 إصابة بالفيروس، ما يرفع إجمالي المصابين إلى 643، شفي منهم 381، فيما توفي 4.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة رصد 210 إصابات بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1024.

كما أعلنت الوزارة تعافي 35 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 96 شخصا، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وام).

وحتى مساء الخميس، تخطت إصابات كورونا حاجز المليون حول العالم، توفي منهم أكثر من 51 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 210 آلاف.

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