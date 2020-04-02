اليمن.. هجوم مسلح يستهدف مستشفى حكومي بمحافظة الضالع

اليمن / العزيز الأحمدي / الخليج 365

هاجم مسلحون مجهولون، الخميس، مستشفى حكومي بمحافظة الضالع اليمنية (جنوب)، وفق ما أفاد شهود عيان لمراسل الخليج 365.

وذكر الشهود أن "مستشفى النصر العام" وسط مدينة الضالع، تعرض لهجوم بالقنابل اليدوية نفذه مسلحون مجهولون، ما أدى لإصابة شخصين حالة أحدهما خطيرة.

وتسبب الهجوم، بإغلاق المستشفى وتعليق العمل فيه، حيث تعرض عدد من الأقسام بينها "ثلاجة الوفيّات" للأضرار.

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وأضاف الشهود، أن الهجوم "خلف حالة من الهلع بين المرضى، والطواقم الطبية".

وتسيطر قوات "الحزام الأمني" المدعومة إماراتيا على المحافظة، التي تعد معقلا لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، وقادة آخرين في المجلس.

وتشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.