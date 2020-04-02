المغرب.. 7 وفيات الخميس ترفع الإجمالي إلى 44

الرباط / تاج الدين العبدلاوي / الخليج 365

أعلنت الصحة المغربية، مساء الخميس، ارتفاع إجمالي الوفيات بكورونا إلى 44 إثر تسجيل 7 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

جاء ذلك في تصريح صحفي لمحمد اليوبي مدير الأوبئة والأمراض بالوزارة نقلته القناة المغربية الرسمية.

وقال اليوبي إن عدد المصابين بالفيروس بلغ 691، عقب تسجيل 49 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضاف أن البلاد سجلت خلال المدة ذاتها 7 وفيات جديدة رفعت العدد الإجمالي إلى 44.

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كما أعلن شفاء 4 حالات جديدة من الفيروس ليرتفع عدد المتعافين إلى 30.

وحالات التعافي والوفاة محسوبة من إجمالي الإصابات.

وفي 3 مارس/آذار الماضي، أعلنت الصحة المغربية، تسجيل أول إصابة بالفيروس لمواطن مقيم بإيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء.



وحتى مساء الخميس، اقترب عدد المصابين بكورونا من مليون حول العالم، توفي منهم أكثر من 51 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 210 آلاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.