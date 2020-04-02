ليبيا.. قوات الوفاق تستهدف إمدادات وقود لحفتر جنوب طرابلس

طرابلس/ الخليج 365

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الخميس، استهداف 3 ناقلات وقود كانت في طريقها لامداد ميليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر جنوب العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التي أطلقتها حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

وقال البيان: "استهدف سلاح الجو الليبي 3 ناقلات وقود أخرى جنوب (مدينة) بني وليد (غرب)، كانت في طريقها لإمداد ميليشيات حفتر الارهابية جنوب العاصمة طرابلس".

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وأضاف أن قوات الوفاق استهدفت أيضا مخزنا للذخيرة و10 سيارات مسلحة جنوب شرق منطقة الوشكة المحيطة بمدينة سرت شمال شرقي ليبيا.

ورغم إعلانها، في 21 مارس/ آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أن ميليشيات حفتر، تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة.



وردا على ذلك، أطلقت حكومة "الوفاق"، المعترف بها دوليا، عملية "عاصفة السلام" العسكرية، في 25 مارس/آذار الماضي.



وتنتهك قوات حفتر، بوتيرة يومية، وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على طرابلس، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.